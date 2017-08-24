×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


5-летний пермяк спалил деревянный домСегодня в 13:52

Балуясь зажигалкой.

23 августа 2017 года в поселке Кукуштан 5-летний мальчик подпалил деревянный дом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, ребенок баловался зажигалкой и поджигал вещи на сушилке в детской комнате. Дым заметила его бабушка - она схватила внука и выбежала из здания.

Пламя охватило 9 "квадратов". Обуглились потолок, стены и пол в детской, закоптилась кухня. Жильцы не пострадали.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
спички детям не игрушки!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня в 16:22

не он первый. не он последний

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×