Балуясь зажигалкой.

23 августа 2017 года в поселке Кукуштан 5-летний мальчик подпалил деревянный дом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, ребенок баловался зажигалкой и поджигал вещи на сушилке в детской комнате. Дым заметила его бабушка - она схватила внука и выбежала из здания.

Пламя охватило 9 "квадратов". Обуглились потолок, стены и пол в детской, закоптилась кухня. Жильцы не пострадали.