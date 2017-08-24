Столкнулись 5 машин.

Утром 24 августа 2017 года в Перми на 21 километре автодороги "Восточный обход" столкнулись 5 машин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД РФ, виновником аварии стал водитель Renault Logan. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями, а затем перелетел через бетонное ограждение. Пострадали 3 человека. Подробности выясняются.

По словам очевидцев, на участке дороги, где произошла авария, идет ремонт. Обгон там запрещен.