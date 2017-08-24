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Тюменцу сломали нос в дорожных разборкахСегодня в 16:40

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И угрожали расправиться с его девушкой.

Тюменец получил открытый перелом носа со смещением в дорожных разборках. Об инциденте, который произошел 19 августа 2017 года, "Уралинформбюро" рассказала подруга потерпевшего Ляйсан Сюникаева.

Водителю Honda Civic не понравилось то, что ему не уступили дорогу. Свое недовольство он выразил жестами. В районе перекрестка Широтная - Монтажников жених Ляйсан решил подойти к недовольному мужчине и выяснить, в чем дело. В ответ он получил несколько ударов в лицо. Неизвестный, по словам девушки, угрожал расправой также ей и ее беременной подруге. Тюменцы вызвали врачей и полицию.

"Пока мы ожидали приезда скорой и полиции, он подослал к нам мужчину 40-44 лет, который потребовал, чтобы мой молодой человек вышел из машины для разборок, на что получил отказ", - пояснила Ляйсан Сюникаева.

Родственники разыскивают свидетелей избиения. По данному факту полицейские проводят доследственную проверку.

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