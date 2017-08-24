Во время балета.

23 августа 2017 года в Чайковском (Пермский край) на открытии Чемпионата мира по летнему биатлону произошел пожар. Видео в соцсети выложили очевидцы.

Очаг возгорания находился за сценой, на которой выступала труппа пермского балета. Повалил густой черный дым, к месту происшествия сразу же подъехала пожарная машина. Из-за ЧП прервалась музыка, под которую выступали артисты. Однако это не помешало им закончить выступление под аплодисменты.

Во время пожара никто не пострадал. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС "Уралинформбюро" не удалось - на звонки никто не отвечает.

Видео: Polina Kuvarzina | YouTube.com