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На открытии ЧМ по летнему биатлону в Прикамье произошел пожарСегодня в 16:36

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Во время балета.

23 августа 2017 года в Чайковском (Пермский край) на открытии Чемпионата мира по летнему биатлону произошел пожар. Видео в соцсети выложили очевидцы.

Очаг возгорания находился за сценой, на которой выступала труппа пермского балета. Повалил густой черный дым, к месту происшествия сразу же подъехала пожарная машина. Из-за ЧП прервалась музыка, под которую выступали артисты. Однако это не помешало им закончить выступление под аплодисменты.

Во время пожара никто не пострадал. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС "Уралинформбюро" не удалось - на звонки никто не отвечает.

Видео: Polina Kuvarzina | YouTube.com

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