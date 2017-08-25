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В Челябинске на пляже едва не утонули трое детей24 августа в 17:32

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На водном аттракционе.

24 августа 2017 года в Челябинске на озере Смолино спасатели достали из воды двух 8-летних девочек и 6-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской службы спасения, инцидент произошел на водном аттракционе на пляже "Солнечный берег". Сначала в бассейн упали девочки, не умевшие плавать. Их вытащили и передали родителям.

Спустя некоторое время под водой оказался 6-летний мальчик - на него приземлился ребенок, съехавший с горки. Малыша достали из бассейна и отдали маме с папой. Помощь врачей ему не потребовалась.

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