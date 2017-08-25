Пострадавших нет.

В Екатеринбурге два пожарных расчета ликвидируют возгорание в гаражном кооперативе на улице Серова, 39. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ. В данный момент угроза распространения огня отсутствует. Пострадавших нет.

Судя по снимкам с места происшествия, пламенем повреждены несколько гаражных боксов. Находились ли в них автомобили, не сообщается. Сумму ущерба и причины пожара установят дознаватели.