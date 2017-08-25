Мужчина госпитализирован.

Вечером 24 августа 2017 года в Перми на перекрестке улиц Калинина и Каляева столкнулись Honda CR-V и скутер Motoland.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, виновником аварии стал 58-летний водитель иномарки - при повороте он не уступил дорогу двухколесному транспорту. 42-летний скутерист получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.