Они находятся в больнице.

В ночь на 25 августа 2017 года в Екатеринбурге на ВИЗ-бульваре на стройке гостиницы Hyatt Place сорвались с высоты двое рабочих. Мужчин 47 и 56 лет увезли в больницу с различными травмами.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 1.40. По словам прораба, во время проведения строительных работ рухнули металлические конструкции, на которых работали люди. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Стоит отметить, что гостиницу возводят к чемпионату мира по футболу 2018 года на средства УГМК.