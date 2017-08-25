Еще трое пострадали.

Поздним вечером 24 августа 2017 года на 134 километре Серовского тракта произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 20-летний водитель грузовой "Газели". Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota и Chevrolet.

27-летний водитель и 52-летняя пассажирка Chevrolet скончались на месте. Их 54-летний попутчик получил ушиб грудной клетки. Аналогичная травма и у 19-летнего пассажира "Газели". Шофер грузовика отделался ссадиной.