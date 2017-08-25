×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчанин на "Ладе" отправил 6-летнего мальчика на больничную койкуСегодня в 09:35

  • Текст

С переломом бедра.

Вечером 24 августа 2017 года в Качканаре на улице Свердлова ВАЗ-2115 сбил 6-летнего велосипедиста.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 39-летний водитель "пятнадцатой" поворачивал направо на прилегающую территорию и не уступил дорогу ребенку. Мальчика госпитализировали с переломом бедра.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Почему Куйвашев сказал "нет"

Почему Куйвашев сказал "нет"

Но не отказал девушке Юлии.

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×