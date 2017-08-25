Водитель иномарки не уступил дорогу.

В ночь на 25 августа 2017 года в Новом Уренгое на улице Магистральной Lexus протаранил два мотоцикла - Suzuki и Yamaha.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ЯНАО, водитель иномарки поворачивал налево и не уступил дорогу байкерам. Один из них скончался на месте.