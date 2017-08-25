Мужчина госпитализирован.

В Челябинске 24 августа 46-летний велосипедист серьезно пострадал в ДТП. Мужчина ехал по правой стороне дороге. Когда он начал поворачивать налево, в него врезался 22-летний водитель Daewoo Nexia, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.

Велосипедиста увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания свода черепа и ушибом головного мозга.

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