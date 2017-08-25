×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале Nexia проломила голову велосипедистуСегодня в 11:12

  • Текст

Мужчина госпитализирован.

В Челябинске 24 августа 46-летний велосипедист серьезно пострадал в ДТП. Мужчина ехал по правой стороне дороге. Когда он начал поворачивать налево, в него врезался 22-летний водитель Daewoo Nexia, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.

Велосипедиста увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания свода черепа и ушибом головного мозга.

Ранее по теме:
В Челябинске поезд сбил велосипедиста

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Почему Куйвашев сказал "нет"

Почему Куйвашев сказал "нет"

Но не отказал девушке Юлии.

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×