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Сотрудник Екатеринбургского метрополитена погиб от удара токомСегодня в 11:08

Его коллега - в больнице.

24 августа 2017 года в здании управления Екатеринбургского метрополитена на Володарского, 3 двоих сотрудников ударило током. Один из мужчин - начальник службы энергоснабжения - скончался. Второго специалиста увезли в больницу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ЧП это Сегодня в 13:10

я уже высказалась в другом сайте. Не хочу повторяться. Это потеря бдительности электриков высоковольтников в электроустановках низкого напряжения, наверняка так было.

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