Его коллега - в больнице.

24 августа 2017 года в здании управления Екатеринбургского метрополитена на Володарского, 3 двоих сотрудников ударило током. Один из мужчин - начальник службы энергоснабжения - скончался. Второго специалиста увезли в больницу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.