В челябинском озере утонула 10-летняя девочкаСегодня в 11:38
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Она купалась на диком пляже.
В Челябинске 10-летняя девочка утонула в озере Смолино. Тело школьницы на диком пляже обнаружил один из отдыхающих.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, трагедия произошла днем 23 августа 2017 года. Проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.
Следует напомнить, что 24 августа на том же озере едва не утонули трое детей. Спасатели достали из воды двух 8-летних девочек и 6-летнего мальчика, отдыхавших с родителями на пляже "Солнечный берег".
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В Челябинске на пляже едва не утонули трое детей
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