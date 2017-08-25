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Пьяный тюменец протаранил стенуСегодня в 12:33

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И потерял сознание.

Вечером 24 августа 2017 года в Тюмени 42-летний водитель ВАЗ-21099 протаранил стену. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

"В 20.30 на Сахарова пьяный водитель не справился с управлением. Под углом врезался в стену. Минут через 10 пришел в сознание", - пишут свидетели аварии в группе "Инцидент. Тюмень" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Как сообщила "Уралинформбюро" начальник отделения пропаганды регионального УГИБДД Анжела Борисова, мужчину госпитализировали с травмой головы и рваной раной лба.


Фото: Инцидент. Тюмень, vk.com

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