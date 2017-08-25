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На Кубани в море упал вахтовый автобус - 13 погибшихСегодня в 12:14

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Водитель нарушил ПДД.

Утром 25 августа 2017 года в поселке Волна (Краснодарский край) со строящегося пирса 4-метровой высоты в Керченский пролив упал вахтовый автобус. По предварительным данным, погибли 13 человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС России, сообщение о ЧП поступило в 8.07 по московскому времени. На месте происшествия работают более 80 человек и 27 единиц техники. Продолжается поиск пострадавших.

По данным федеральных СМИ, в автобусе находились сотрудники "Таманьнефтегаза". В настоящее время спасены 20 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Судьба еще трех рабочих неизвестна.

Предварительная версия аварии - нарушение ПДД.

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