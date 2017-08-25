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В Зауралье Lexus устроил "замес" на трассеСегодня в 13:37

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Один человек погиб.

Одна женщина погибла, еще две получили травмы в тройном ДТП в Далматовском районе. Авария произошла на 179 километре дороги Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, водитель Lexus не выдержала безопасную дистанцию до идущего впереди КамАЗа. Легковушка "отрикошетила" на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-21099.

От полученных травм 35-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте. Две ее попутчицы 24 и 27 лет получили травмы. Водитель Lexus, севшая за руль без прав, не пострадала.

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