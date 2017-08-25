В том числе двое детей.

Вечером 24 августа 2017 года в Перми на улице Мира столкнулись Honda Accord и ВАЗ-2115.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД, виновником аварии стал 18-летний водитель иномарки. Он пролетел на красный свет и протаранил "пятнадцатую", которая завершала поворот налево.

Пострадали оба водителя и трое пассажиров ВАЗа (в том числе дети 2009 и 2017 годов рождения).

Как выяснилось, у водителей не было прав. В отношении них возбуждены уголовные дела.