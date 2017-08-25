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На Кубани число погибших при падении автобуса в море возросло до 16Сегодня в 13:55

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Возбуждено 2 дела.

Количество погибших при падении автобуса с пирса в Краснодарском крае возросло до 16 человек, пишут федеральные СМИ.

Трагедия произошла утром 25 августа 2017 года в поселке Волна. Со строящегося пирса в Керченский пролив упал вахтовый автобус, в котором находилось 38 рабочих "Таманьнефтегаза". По неподтвержденным пока данным, у автобуса отказали тормоза. Водитель пытался остановить машину с помощью коробки передач, но ее разорвало. Автобус протаранил бетонный отбойник и рухнул в воду.

После ЧП в больницу доставили 19 человек, состояние 5 из них оценивается как тяжелое. Среди пострадавших - водитель автобуса, у него сломаны обе ноги. Поисковая операция продолжается.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, возбуждено уголовное дело по двум статьям - ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Установлено, что автобус принадлежал 54-летнему индивидуальному предпринимателю.

Ранее по теме:
На Кубани в море упал вахтовый автобус - 13 погибших

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