Один погибший, четверо пострадавших.

Утром 25 августа 2017 года в Усть-Катаве пожилой водитель ВАЗ-2106 спровоцировал смертельное ДТП.

На изгибе дороги у дома №1 на улице Заводской 73-летний мужчина не справился с управлением. На высокой скорости "шестерка" вылетела на полосу встречного движения - в лоб ВАЗ-2107. 40-летний водитель последней не смог уйти от столкновения - от полученных травм он скончался на месте.

Водителя "шестерки" и его 61-летнего пассажира госпитализировали.

Двумя часами ранее еще одна серьезная авария с участием двух ВАЗов произошла в Озерске. У дома №5 по Озерскому шоссе 49-летний водитель ВАЗ-2106 вопреки запрету выехал на встречку и врезался в поворачивающую налево Lada Kalina под управлением 25-летнего мужчины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, молодой человек получил легкие травмы и был направлен на амбулаторное лечение. Его 29-летняя пассажирка пострадала серьезнее - она госпитализирована в стационар.