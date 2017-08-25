В городском пруду.

Охранник Уральского госуниверситета путей сообщения Сергей Кузнецов спас 8-летнего мальчика, едва не утонувшего в городском пруду недалеко от вуза. Он проводил штатный осмотр территории вблизи водоема, когда ему поступил сигнал о том, что на середине пруда тонет человек.

"Сначала я не поверил, что кто-то тонет, ведь пруд обмельчал. Подумал, что подростки дурачатся. Но, увидев, что водоем прибывает, а там, где было мелко, стало глубоко, быстро осознал всю серьезность ситуации, - рассказал "Уралинформбюро" Сергей Кузнецов.

Мужчина бросился в воду. Доплыв до ребенка, он посадил его к себе на шею и поплыл к берегу.

Выяснилось, что двое детей – 8-летний Сергей и 12-летний Даниил отправились по обмелевшему городскому пруду к Макаровскому мосту. Пока ребята шли к противоположному берегу, вода начала прибывать. Даниил сумел выбраться, а Сергей, будучи на голову ниже своего друга и не умея плавать, начал тонуть.