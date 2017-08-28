На УВЗ наведался "красный петух"Сегодня в 07:58
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Огонь охватил 150 "квадратов".
Вечером 27 августа 2017 года в покрасочном цехе "Уралвагонзавода" произошел пожар. Площадь возгорания, по данным СМИ, составила порядка 150 метров.
Пожар был ликвидирован к 23.00. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, для тушения лакокрасочных материалов использовалась воздушно-механическая пена. Пострадавших нет.
Причину возгорания будет выяснять специально созданная комиссия нижнетагильского предприятия с участием пожарных дознавателей.
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