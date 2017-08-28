Его пассажирку увезли в больницу.

26 августа 2017 года около 23.00 в свердловском поселке Бисерть на перекрестке Красных Борцов - Революции разбился мотоциклист.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, 25-летний байкер за рулем Honda ехал по второстепенной дороге. Выезжая на главную дорогу, он не пропустил двигавшийся по ней автомобиль Hyundai.

Мотоциклист в момент ДТП был без шлема - он погиб на месте. Его 27-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом бедра, рваную рану кисти. Девушку госпитализировали.