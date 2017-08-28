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В Тюмени в ДТП с машиной полиции пострадали двое детейСегодня в 08:50

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6 и 10 лет.

В ночь на 27 августа 2017 года в Тюмени на Московском тракте произошло ДТП с участием полицейской машины.

По данным отделения пропаганды регионального УГИБДД, автомобиль вневедомственной охраны Lada, ехавший со спецсигналами, столкнулся со Skoda.

В ДТП пострадали двое пассажиров иномарки - 6 и 10 лет. Врачи диагностировали у них ушиб лба и травму головы. 33-летний водитель Skoda получил травму колена, передает "Уралинформбюро".

Видео: Шаген Амирджанян, vk.com

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