И скрылся.

Вечером 26 августа 2017 года в миасском селе Смородинка мотоциклист сбил 12-летнюю девочку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Миассу, школьница шла по краю проезжей части в попутном направлении. Ее госпитализировали.

Байкер с месте происшествия скрылся. Его разыскали в течение двух часов.