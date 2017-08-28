Обрушившийся на Техас "Харви" высосет из бюджета 40 миллиардов долларовСегодня в 09:31
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Жертвами стихии стали 5 человек.
На Техас (США) обрушился самый мощный за последние 12 лет ураган. По данным экспертов, на восстановление после стихии потребуется порядка 40 миллиардов долларов, передает "Уралинформбюро".
Получивший имя "Харви" ураган достиг побережья штата 26 августа 2017 года. Впоследствии он ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась до 29 метров в секунду.
В результате разгула стихии погибли 5 человек, пишет Houston Chronicle со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США. От 30 до 40 граждан числятся пропавшими без вести. Многие города оказались затоплены, тысячи человек остались без электричества.
Из-за непогоды три компании остановили работу своих НПЗ, сообщает The Wall Street Journal. Речь идет об американской корпорации ExxonMobil, нидерландско-британской Royal Dutch Shell и бразильской Petrobras.
29 августа в Техас планирует наведаться президент США Дональд Трамп. Он проверит, как местные власти ликвидируют последствия шторма.
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