Ее увезли в ожоговый центр.

Екатеринбурженка попала в больницу после пожара. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, женщина находится в ожоговый центр ГКБ №40.

Происшествие случилось в ночь на 27 августа 2017 года в одной из квартир по улице Белинского. На место выезжали 3 единицы техники и 8 человек личного состава.