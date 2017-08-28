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В Екатеринбурге при пожаре пострадала женщинаСегодня в 10:13

  • Текст

Ее увезли в ожоговый центр.

Екатеринбурженка попала в больницу после пожара. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, женщина находится в ожоговый центр ГКБ №40.

Происшествие случилось в ночь на 27 августа 2017 года в одной из квартир по улице Белинского. На место выезжали 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

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