Еще один мужчина госпитализирован.

В Зауралье на трассе "Иртыш" произошло ДТП, в котором погибли трое жителей Барнаула.

По словам очевидцев, авария случилась 27 августа 2017 года на границе Юргамышского и Кетовского районов. Столкнулись Nissan Qachqai и BMW X6. От удара один из автомобилей оказался в кювете, передает "Уралинформбюро".

Все, кто находился в Nissan, погибли на месте. Водитель BMW получил перелом грудной клетки.