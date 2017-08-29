У торгового центра.

27 августа 2017 года в Миассе около ТРК "Слон" (улица Автозаводцев) между подростками произошла массовая драка. По словам очевидцев, они были пьяны.

"Никто из мимо проезжающих мужчин не остановился. Парня которого избивали ногами, руками, скакали на нем несколько человек было очень жалко. Мы вызвали полицию, через несколько минут они были на месте", - пишут местные жители в группе "Инцидент. Миасс" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области "Уралинформбюро" подтвердили факт драки: "Сейчас проводится проверка. Обстоятельства выясняются. По пострадавшим данных нет".