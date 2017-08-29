Когда родители отвлеклись.

В Челябинской области годовалый мальчик скончался от ожогов. По предварительным данным, ребенок опрокинул на себя чайник с горячей водой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР. Инцидент произошел вечером 27 августа в селе Большое Шумаково. Родители оставили мальчика без присмотра.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование дела продолжается.