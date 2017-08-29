На свердловской трассе погиб житель Удмуртии 28 августа в 14:58
- Текст
Он выехал на встречку.
В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб мужчина. Авария произошла утром 28 августа на 159 километре дороги, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Водитель Renault Duster ехал в сторону Серова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся сначала с автомобилем Ford Transit, затем – с Kio Rio. От полученных травм водитель Renault скончался на месте происшествия.
Установлено, что мужчине было 29 лет, он был жителем Удмуртской Республики, стаж вождения –14 месяцев. По факту аварии проводится проверка.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
28 августа в 20:11
Евгений Куйвашев закрыл целину в Академическом
И еще раз обсудил появление там медкластера.28 августа в 20:10
На подготовку свердловских школ ушло почти 3 миллиарда рублей
На учебники, ремонты и безопасность.28 августа в 19:07
В Челябинске гвардейцы изъяли 2,5 килограмма марихуаны
У рецидивистов.28 августа в 18:55
Юлия Липницкая решила завершить спортивную карьеру
В 19 лет.28 августа в 18:23
На Южном Урале подросток попал в реанимацию после удара током
Хотел взобраться на столб.28 августа в 18:22
Хозяин тайги отъедается на огородах серовчан
В лесу кормиться нечем.28 августа в 18:20
Екатеринбурженка выпала из окна девятиэтажки
Ее личность устанавливают.28 августа в 18:19
Счетная палата нашла на складе пермской библиотеки 11 миллионов рублей
Инвалиды не в курсе.28 августа в 17:50
В поселке Пышма на бок завалилась фура
На прямом участке.28 августа в 17:49
"УралТанк" в Нижнем Тагиле пройдет на трех площадках
Перед губернаторскими выборами.28 августа в 17:43
В Югре удалось потушить полыхавшую 18 дней скважину
И загерметизировать.28 августа в 17:40
В первенстве жен российских чиновников победила представительница Татарстана
С доходом более 2 миллиардов.28 августа в 17:24
Облсуд пересмотрит приговор экс-гаишнику из Ревды
В конце августа.28 августа в 17:23
Трансферты 2018 года по осени считают
Нынешнего года.28 августа в 17:22
В Перми задержали бомжа-педофила
Его помог найти свидетель.
Главные новости
- 28 августа в 17:40В первенстве жен российских чиновников победила представительница Татарстана
- 28 августа в 15:24Для екатеринбуржцев открыли проезд по нечетной стороне проспекта Ленина
- 28 августа в 12:57Глава Минстроя РФ мчится в Дегтярск
- 28 августа в 11:08В карьерах под Нижним Тагилом утонули два дайвера
- 28 августа в 10:49Дело погубившего двух школьниц екатеринбуржца дошло до суда
Аналитика
Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет
Осталось провести воду.
"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
А вы понимаете искусство?
Почему Куйвашев сказал "нет"
Но не отказал девушке Юлии.