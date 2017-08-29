Он выехал на встречку.

В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб мужчина. Авария произошла утром 28 августа на 159 километре дороги, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Водитель Renault Duster ехал в сторону Серова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся сначала с автомобилем Ford Transit, затем – с Kio Rio. От полученных травм водитель Renault скончался на месте происшествия.

Установлено, что мужчине было 29 лет, он был жителем Удмуртской Республики, стаж вождения –14 месяцев. По факту аварии проводится проверка.

Фото: УГИБДД по Свердловской области