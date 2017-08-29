Трое пострадавших.

Днем 28 августа 2017 года в Челябинске на перекресте Румянцева - Мира Nissan Qashqai протаранил Kia и бетонный столб. Фото с места страшного ДТП в соцсети выложили очевидцы.

"Тот кто в столб врезался уже летел на красный, а тот кто слева по мира летел уже на зеленый и влетел тому в бок, и тот в столб., грохот был ппц", - написала Юлия Кабанова в группе "Подслушано ЧМЗ (Official)" в соцсети "ВКонаткте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В пресс-службе Челябинской городской службы спасения "Уралинформбюро" сообщили, что в аварии пострадали 3 человека - оба автолюбителя и пассажирка кроссовера. Водитель Kia от госпитализации отказался.

В отделении пропаганды городской ГИБДД пообещали дать комментарий позднее.



Видео: Челябинская городская служба спасения