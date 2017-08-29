Виновным грозит 4 года.

Следователи Нижнего Тагила возбудили уголовное дело по факту гибели 46-летнего рабочего Высокогорского горно-обогатительного комбината (ВГОК) по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновным грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла в ночь на 26 июля 2017 года. Во время демонтажных работ на мужчину упала бетонная плита. Он скончался на месте.

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