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В поселке Пышма на бок завалилась фура28 августа в 17:50

  • Текст

На прямом участке.

ДТП с грузовиком "Фредлайнер" произошло 28 августа 2017 года на выезде из поселка Пышма. Фотографией с места аварии поделился пользователь группы "Инцидент Екатеринбург".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, авария зафиксирована на 177-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень: "Водитель фуры при движении по прямому участку не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и допустил опрокидывание транспортного средства. Люди не пострадали".

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