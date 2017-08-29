Хотел взобраться на столб.

В Челябинске 15-летний подросток оказался в больнице после попытки забраться на столб электроопоры. Инцидент произошел вечером 25 августа. Парня ударило током, он упал, при этом трава под ним загорелась. На видео, снятом очевидцем, заметно, что у подростка серьезные ожоги рук и лица.

Искателя приключений доставили в ожоговый центр ГКБ № 6, он до сих пор находится в реанимации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.