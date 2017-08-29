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В Югре удалось потушить полыхавшую 18 дней скважину28 августа в 17:43

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И загерметизировать.

В ночь с 27 на 28 августа 2017 года специалистам удалось потушить пожар на скважине №1825 Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения. Затем ее устье было загерметизировано, сообщили "Уралинформбюро" в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго.

ЧП на Ван-Егане, разработкой которого занимается АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (входит в "РН Холдинг"), произошло 10 августа. Во время подъема из скважины геофизической аппаратуры сотрудниками подрядчика (ООО "Интегра-Бурение") произошел выброс газа с последующим возгоранием.

Травмы получили восемь человек, один из которых позже скончался в больнице.

Пожарным удалось не допустить распространение огня на расположенные неподалеку скважины.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Обвинения пока никому не предъявлены.

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