Ее личность устанавливают.

28 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Алтайской из окна девятиэтажки выпала женщина. Она скончалась на месте падения.

Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, личность погибшей устанавливается. Рассматриваются различные версии случившегося, в том числе несчастный случай.