В районе Айвазовского.

Утром 29 августа 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Щорса и Айвазовского произошло серьезное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" очевидцы, столкнулись три автомобиля. Два из них серьезно помяты. Судя по снимкам, размещенным в соцсетях, в автомобилях из-за сильного удара сработали подушки безопасности.

"Скорая прилетела с сиреной прямо передо мной. Судя по состоянию автомобилей, пострадавшие есть", - рассказали горожане.

Из-за аварии на Щорса в направлении центра скопилась огромная пробка.