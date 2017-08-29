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В ДТП на югорской трассе пострадали 4 человекаСегодня в 09:24

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Столкнулись ВАЗ и Opel.

28 августа 2017 года на 125-м километре трассы Сургут - Нижневартовск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2113 и Opel Vectra.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, на встречную полосу выехал 53-летний водитель отечественной легковушки - его машину занесло.

Виновник аварии и двое его пассажиров получили травмы. Также пострадала пассажирка иномарки.

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