Столкнулись два ВАЗа.

Днем 28 августа 2017 года в Магнитогорске на улице Карла Маркса столкнулись два ВАЗа - 2109 и 2112.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 40-летний водитель "девятки" при повороте налево не уступил дорогу встречной "двенадцатой".

Пострадали двое пассажиров ВАЗ-2109: 35-летняя женщина и младенец 2017 года рождения, которого мать держала на руках. Обоих госпитализировали.