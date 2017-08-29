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В Тюменской области нашли скелет мужчиныСегодня в 09:33

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Скончавшегося не менее года назад.

В Тюменской области на 15 километре Ирбитского тракта в районе спортивной трассы Силкин Лог нашли скелет мужчины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении уголовного розыска регионального УМВД, останки были обнаружены 27 августа 2017 года. Предположительно, смерть произошла не менее года назад.

Полицейские устанавливают личность скончавшегося. На нем была светлая рубаха с коротким рукавом фирмы "NUOVO BASIC" с двумя нагрудными карманами, джинсы с вшивным ярлыком "VINWEES", темно-коричневый ремень с рисунком в виде плетения, темно-синее трико "ADIDAS".

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