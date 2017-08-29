×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Златоусте автоледи сбила двух детейСегодня в 09:51

  • Текст

Одного госпитализировали.

Вечером 28 августа 2017 года в Златоусте на улице Профсоюзов Kia сбила 16-летнюю девочку и 4-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 58-летняя женщина за рулем иномарки выезжала из двора, а дети переходили дорогу в неположенном месте. Школьнице назначили амбулаторное лечение, а мальчика госпитализировали.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×