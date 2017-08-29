О пострадавших не сообщается.

29 августа 2017 года в Екатеринбурге из-за двух ДТП скопилась большая пробка в Базовом переулке. Видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

"Снова огромная пробка. Впереди авария у жд переезда", "Мотоцикл в поло впилился. Поло в правой полосе", "Там две аварии, дедуля на уазе и мотоциклисты", - пишут очевидцы в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что не располагают информацией об авариях. Вероятнее всего, обошлось без пострадавших.



Видео: "Инцидент. Екатеринбург" | vk.com