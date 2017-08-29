Она покончила с собой.

В одном из сел Красноармейского района нашли тело 11-летней девочки. По предварительным данным, она свела счеты с жизнью.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области "Уралинформбюро" пообещали предоставить подробности чуть позднее.

По данным местных СМИ, школьницу воспитывала одна мать, и денег в семье не хватало. Соседи полагают, что на суицид девочку могла толкнуть бедность.