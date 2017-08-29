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Миасец на Mazda протаранил "Газель" и сбил пешеходаСегодня в 18:44

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Его ищут.

Днем 29 августа 2017 года в Миассе на улице Ленина неустановленный водитель Mazda Cronos протаранил пассажирскую "Газель", остановившуюся в попутном направлении. От удара иномарку отбросило на обочину, где стояла 27-летняя девушка, а затем на электроопору.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновник аварии сбежал с места аварии, бросив машину. Девушку с травмами доставили в больницу.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП и местонахождении сбежавшего водителя, просят позвонить по телефонам: 299-600, 29-96-38 или 02.

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