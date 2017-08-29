И снесла знак.

Днем 29 августа 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Московской - Большакова Renault вылетел с дороги на тротуар.

"Водитель 1968 года рождения не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, затем оказался на тротуаре, где протаранил знак пешеходного перехода. Никто не пострадал. Обстоятельства выясняются", - сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.