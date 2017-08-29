Рядом с грузинским рестораном.

Более 50 мужчин разного возраста были задержаны 29 августа 2017 года в Челябинске. Инцидент произошел на улице Академика Королева рядом с рестораном "Маленькая Грузия". По словам очевидцев, несколько десятков человек уложили лицом на асфальт, а после проверки документов рассадили по автозакам. Спецоперация продолжалась около полутора часов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД России, сотрудники управления уголовного розыска при поддержке ОМОН Росгвардии проводили оперативно-профилактические мероприятия по обеспечению охраны общественной безопасности. Подробности и результаты операции пообещали раскрыть позднее.