Еще трое пострадали.

В ночь на 30 августа 2017 на 34-м километре трассы Екатеринбург - Серов вылетел с дороги и перевернулся BMW 320.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 26-летний водитель иномарки и его 21-летний пассажир скончались на месте. Еще три пассажира госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются.