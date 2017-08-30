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На Серовском тракте перевернулся BMW - двое погибшихСегодня в 09:15

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Еще трое пострадали.

В ночь на 30 августа 2017 на 34-м километре трассы Екатеринбург - Серов вылетел с дороги и перевернулся BMW 320.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 26-летний водитель иномарки и его 21-летний пассажир скончались на месте. Еще три пассажира госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются.

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