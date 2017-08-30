Всех госпитализировали.

Днем 29 августа 2017 года на 97 километре трассы Камышлов - Тавда лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и Nissan Primera.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, аварию спровоцировал водитель Daewoo Nexia. При обгоне он выехал на встречку, где создал помеху "Ладе". Водитель отечественного авто, уходя от столкновения, выехал на обочину. Машину занесло, и ВАЗ вылетел на встречную полосу, где ехал Nissan.

Госпитализированы 4 человека: у 25-летнего водителя "четырнадцатой" - сотрясение мозга и ушибленная рана губы, его 27-летний пассажир получил открытую черепно-мозговую травму. У 29-летнего шофера Nissan диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и параорбитальную гематому, у его 52-летнего пассажира - перелом ребер, пневмоторакс и тупую травму живота.