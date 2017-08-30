×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В лобовом ДТП под Ирбитом пострадали 4 человекаСегодня в 10:23

  • Текст

Всех госпитализировали.

Днем 29 августа 2017 года на 97 километре трассы Камышлов - Тавда лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и Nissan Primera.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, аварию спровоцировал водитель Daewoo Nexia. При обгоне он выехал на встречку, где создал помеху "Ладе". Водитель отечественного авто, уходя от столкновения, выехал на обочину. Машину занесло, и ВАЗ вылетел на встречную полосу, где ехал Nissan.

Госпитализированы 4 человека: у 25-летнего водителя "четырнадцатой" - сотрясение мозга и ушибленная рана губы, его 27-летний пассажир получил открытую черепно-мозговую травму. У 29-летнего шофера Nissan диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и параорбитальную гематому, у его 52-летнего пассажира - перелом ребер, пневмоторакс и тупую травму живота.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×