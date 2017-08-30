Его личность не установлена.

Из реки Туры у села Яр (Тюменский район) достали тело мужчины. По предварительным данным, он скончался порядка 3-6 дней назад, сообщили "Уралинформбюро" в Управлении уголовного розыска УМВД по Тюменской области.

Личность погибшего устанавливается. На вид ему 35-40 лет, рост - 160-170 сантиметров. Мужчина среднего телосложения, волосы черные, стрижка короткая. Он был одет в темные трусы, черные шорты с бело-зелеными полосками и черные носки.

Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, просят позвонить по телефонам: (3452) 793-932, 793-638, 793-727, 793-023 или 02.